Берхтесгаден, , 14:50 — REGNUM Российская сборная по сноуборду заняла первое место в командных соревнованиях по параллельному слалому на заключительном этапе Кубка мира, проходящем в Берхтесгадене (Германия). Об этом 21 марта сообщает «Матч ТВ».

В главном финале сборная России, в составе которой выступали Дмитрий Логинов и София Надыршина, победила национальную команду Швейцарии.

Третье место заняла четвертая команда Германии, которая в малом финале оказалась сильнее первой сборной Австрии.

Отметим, в итоговом общем зачете сборная России заняла первое место, набрав 160 очков и на десять очков опередив первую сборную Австрии.