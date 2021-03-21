Пенза, 21 марта, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Следственный комитет России опубликовал видеозапись обыска, который прошёл в кабинете губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подозреваемого в получении взятки. Видео опубликовано в официальном канала СКР на уoutube.

Следственный комитет России Обыск у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

На видеозаписи отсутствует звук, при этом видно, что в рабочий кабинет главы области заходят оперативные сотрудники, которым Белозерцев открывает дверь. Губернатор за рабочим столом просматривает бумаги, которые ему передал один из сотрудников. Затем Белозерцев, который выглядит достаточно спокойно, что-то пишет на чистом листе. Лица оперативных сотрудников, как и понятых, скрыты.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее СКР сообщал, что обыски по месту жительства и работы Белозерцева и бизнесмена, политика и продюсера, главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля прошли в рамках уголовного дела по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Дача взятки, получение взятки»). Сейчас все фигуранты задержаны, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в их отношении меры пресечения. Отметим, это первое задержание действующего главы региона с июля 2020 года, когда был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

По версии следствия, взятки на общую сумму 31 млн рублей, переданные через посредника, предназначались для получения преимущества компанией «Биотэк» при заключении госконтрактов по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов. Продукция закупалась для медицинских учреждений Пензенской области.

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По словам замсекретаря генсовета «Единой России», ответственного секретаря партийной комиссии по этике Евгения Ревенко, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о приостановлении членства Белозерцева в партии. Вопрос об исключении из партии будет зависеть от решения суда.

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Руководитель пресс-службы главы Пензенской области Дина Черёмушкина сообщила, что правительство региона работает в штатном режиме в соответствии с Уставом области. Обо всех изменениях в работе органов государственной власти региона будет оперативно сообщаться.