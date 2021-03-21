Владимир, , 14:21 — REGNUM Во Владимирской области 21 марта подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 29 тыс. 267 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 26 тыс. 384 пациентов, в том числе 61 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 973 человека. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.