Липецк, , 14:19 — REGNUM В Липецкой области 21 марта подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 26 тыс. 723 положительных результата исследований.

За весь период наблюдения 23 тыс. 199 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 17 — за последние сутки. 495 человек скончались. Новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.