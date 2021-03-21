Ханты-Мансийск, , 14:18 — REGNUM В Югре с 1 апреля для граждан в возрасте 65 лет и старше, и людей, имеющих хронические заболевания, а также беременных женщин режим самоизоляции будет носить рекомендательный характер. Соответствующее постановление подписано главой ХМАО Натальей Комаровой.

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Кроме того, с апреля разрешён выезд спортивных команд из Югры, профессиональных спортивных клубов, и детей во всероссийские детские центры «Орлёнок», «Смена» и «Артек».

Однако до 30 апреля приостановлена работа детских игровых комнат и развлекательных и досуговых заведений для детей.