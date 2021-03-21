Курск, , 14:16 — REGNUM В Курской области 21 марта зарегистрировано 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 33 тыс. 52 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 29 тыс. 782 пациента, в том числе 104 — за последние сутки. Скончались 527 человек. Новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.