Берлин, , 14:16 — REGNUM По сообщениям СМИ, президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «убийцей» в интервью телеканалу ABC.

«Это тревожный знак. В лучшем случае это просто еще один признак старческого слабоумия у Джо Байдена, в худшем — это похоже на спланированное нападение на Россию», — считает депутат Бундестага Германии Стефан Койтер.

«Джо Байден пытается посеять раздор в российском обществе, дискредитируя российского президента, как это пытались делать многие западные правительства в связи с Навальным. Западные правительства слишком часто называют российское правительство коррумпированным и неэффективным», — подчеркнул немецкий политик.

«На мой взгляд, россияне гораздо лучше справились с последствиями коронавируса, чем многие страны Запада. Качественные вакцины, которые разрабатываются в России и производятся в больших количествах, стали основным конкурентом американских вакцин. На этом фоне США снова усилили давление на Россию. Однако подорвать стабильность в России им не удастся. Граждане России продолжают доверять своему президенту Владимиру Путину», — завершил свой комментарий Стефан Койтер.