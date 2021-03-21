Сан-Хосе, США, , 14:48 — REGNUM Шведский нападающий хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз» Оскар Сундквист получил тяжелую травму в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Сан-Хосе Шаркс» (2:1 в пользу «Сент-Луиса»). Об этом 21 марта сообщает пресс-служба НХЛ.

Уточняется, что 26-летний хоккеист получил разрыв передней крестообразной связки левого колена за 67 секунд до конца первого периода встречи с «Сан-Хосе Шаркс» при столкновении с другим форвардом «блюзменов» — Кайлом Клиффордом.

Также указывается, что игрок будет прооперирован по возвращении команды в Сент-Луис и добавляется, что он пройдет повторное обследование во время тренировочного лагеря перед началом следующего сезона. Таким образом, шведский форвард уже не сможет помочь своему клубу в нынешнем сезоне.

Отметим, в текущем регулярном чемпионате НХЛ Оскар Сундквист сыграл в составе «Сент-Луиса» в 28 матчах и набрал в них девять (четыре шайбы + пять результативных передач) очков.