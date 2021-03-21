Приштина, , 14:49 — REGNUM Исполняющий обязанности министра здравоохранения Косово Арменд Земай 19 марта провел встречу с комитетом по координации и оценке ситуации с пандемией, темой которой стал процесс вакцинации от коронавируса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Земай заявил, что все институты Косово ежедневно занимаются подготовкой к закупке вакцин от коронавируса для Косово. Несмотря на обещания производителей, контракты о поставках до сих пор не подписаны.

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При этом Косово пытается получить вакцины как напрямую, так и через ЮНИСЕФ (детский фонд ООН), и через другие организации, а также ведет переговоры о приобретении вакцин с Европейской комиссией, США, Японией и Израилем.

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