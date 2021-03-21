, 13:57 — REGNUM Правительство Пензенской области продолжает работу в штатном режиме, в соответствии с Уставом региона. Об этом сообщает в своем telegram-канале руководитель пресс-службы главы и правительства области Дина Черёмушкина.

Она заверила, что обо всех изменениях в работе органов государственной власти Пензенской области будет оперативно сообщаться.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, а также бизнесмен, политик и продюсер Борис Шпигель — глава группы компаний «Биотэк» — стали фигурантами уголовного дела о взятках.

По версии следствия, в 2020 году Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников на общую сумму около 31 млн рублей для получения преимущества компанией «БИОТЭК» при заключении госконтрактов по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов. Продукция закупалась для медицинских учреждений Пензенской области. Все фигуранты задержаны, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в их отношении меры пресечения. Отметим, это первое задержание действующего главы региона с июля 2020 года, когда был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

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По словам замсекретаря генсовета «Единой России», ответственного секретаря партийной комиссии по этике Евгения Ревенко, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о приостановлении членства Белозерцева в партии. Вопрос об исключении из партии будет зависеть от решения суда.