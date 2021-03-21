Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Британский кинорежиссёр Гай Ричи закончил съёмки фильма с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Об этом режиссёр сообщил в социальной сети Twitter.

«Работа закончена», — подписал режиссёр опубликованное видео с кадрами съёмок.

Он назвал новый фильм «Безымянный фильм Гая Ричи», хотя раньше проект носил название «Пять глаз». Помимо Стейтема в фильме снялись Обри Плаза, Джош Хартнетт, Кэри Элвес, Багси Мэлоун и Хью Грант.

Сценарий фильма, в котором рассказывает об агенте Ми-6 Орсоне Форчуне написан Айваном Эткинсоном и Марном Дэвисом, которые работали над предыдущим фильмом Ричи «Джентльмены». Производством занимается компания Miramax. Дата выхода фильма не называется.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в 2020 году криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены» стала третьим фильмом по сборам в кинотеатрах России.

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