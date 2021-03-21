Мадрид, , 13:51 — REGNUM Из Испании в Россию экстрадируют фигурантов двух уголовных дел: бывшего спикера горсобрания депутатов Чебоксар, экс-директора Упрдор «Волга» Сергея Гаврилова (Чувашия), который осуждён в Чебоксарах за мошенничество, и гражданина Эквадора Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье, обвиняемого в контрабанде наркотиков. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Сергей Гаврилов был осуждён в сентябре 2015 года в Чебоксарах за серию преступлений коррупционной направленности — в пособничестве в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Он получил четыре года колонии. Кроме того, экс-спикеру инкриминируется превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Судебное решение было вынесено заочно, так как перед вынесением приговора фигурант уголовного дела скрылся и был объявлен в международный розыск. Во время следствия он находился под подпиской о невыезде. Следствие по другому уголовному делу было приостановлено.

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По данным прокуратуры, злоумышленник содействовал в получении положительных результатов аукционов для конкретной компании. Суд в Чебоксарах установил, что в мае 2012 года Сергей Гаврилов, возглавлявший на тот момент федеральной казённое учреждение «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород — Уфа Федерального дорожного агентства» (ныне расформированного), содействовал в предоставлении информации и устранении препятствий для хищения 11,5 млн рублей ОАО «Чувашавтодор».

Следствием также установлено, что в 2013 году фигурант уголовного дела заключил государственные контракты на 106,6 млн рублей с двумя компаниями на ремонт дорог, которые находились на гарантийном обслуживании двух других обществ.

Кроме того, следствие также полагает, что злоумышленник заключил договор с ГУП Чувашии «Республиканское управление капитального строительства», в рамках которого с сентября 2012 года по март 2013 года субподрядчик провёл строительные работы на участках, принадлежащих другому обществу.

В январе 2016 года экс-директор Упрдор «Волга» был объявлен в международный розыск, в мае 2019 года его задержали в Испании, и российская сторона направила запрос о его выдаче, которое удовлетворили в октябре 2020 года. В сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола он будет доставлен в Москву.

Отметим, что также по запросу Генпрокуратуры выдан Кортес Кинонес Франсиско Шавье, которого обвиняют в контрабанде 7 кг кокаина.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на брифинге в прокуратуре Чувашии сообщали, что срок давности по уголовным делам Сергея Гаврилова и бывшего представителя московской группы «Савва» Дмитрия Романцова, сбежавших от правосудия, приостановлен.

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