Страсбург, Франция, , 14:08 — REGNUM Банк развития Совета Европы (БРСЕ) 19 марта одобрил выделение Косово дополнительного финансирования в размере 25 миллионов евро на поддержку «усилий Косово по закупке вакцин от COVID-19 для вакцинации 50% населения.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, БРСЕ покроет затраты на расходные материалы, используемые при распределении вакцин, и медицинского оборудования.

В министерстве финансов Косово сообщили, что кредит был выдан Косово на основании соглашения о финансировании на сумму 35 миллионов евро, подписанного в августе 2020 года. Соглашение предполагает покрытие БРСЕ части срочных медицинских расходов Косово, причем особенный акцент был сделан на преодолении тех сложностей, с которыми сталкиваются работники системы здравоохранения и аптек.

Глава БРСЕ Рольф Вензель заявил, что он счастлив тому, что БРСЕ совместно с ЕС, МВФ и Всемирным банком готовы предоставить Косово помощь в преодолении пандемии.

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