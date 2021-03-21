Минск, , 14:07 — REGNUM В Белоруссии за сутки выявили 1152 носителя коронавирусной инфекции, сообщили 21 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Всего в стране зарегистрировали 310 445 случаев инфицирования, 2157 из них оказались смертельными (умерли девять человек за сутки).

301 442 инфицированных выздоровели, 1346 из них были выписаны в минувшие сутки.

За сутки в Белоруссии провели 18 149 тестирований, с начала пандемии — 5 215 782.

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Напомним, в предыдущие сутки в Белоруссии подтвердили 1355 случаев заражения коронавирусной инфекцией.