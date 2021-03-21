Скопье, , 14:07 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 19 марта заявил, что гендерное равенство в спорте — это не просто слова, но реальность, которая воплотилась в жизнь и должна сохраняться.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что его правительство расценивает гендерное равенство как ключевое условие для позитивного развития общества.

По словам Заева, спортсменки и работницы спортивной индустрии должны наравне с мужчинами принимать участие в принятии решений, влияющих на развитие олимпийского спорта.

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