Скопье, 21 марта 2021, 14:07 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 19 марта заявил, что гендерное равенство в спорте — это не просто слова, но реальность, которая воплотилась в жизнь и должна сохраняться.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что его правительство расценивает гендерное равенство как ключевое условие для позитивного развития общества.
По словам Заева, спортсменки и работницы спортивной индустрии должны наравне с мужчинами принимать участие в принятии решений, влияющих на развитие олимпийского спорта.
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