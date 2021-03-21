Эстерсунд, Швеция, , 14:07 — REGNUM Время начала мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира (КМ) по биатлону, проходящем в шведском Эстерсунде, перенесли на несколько часов. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.

Уточняется, что организаторы приняли такое решение из-за сильного ветра. В результате женская гонка стартует в 17:30 мск, а мужская — в 19:15. При этом первоначально женский масс-старт должен был начаться в 15:00, а мужской — в 17:30.

Отметим, масс-старты на заключительном этапе КМ по биатлону в Эстерсунде станут последними в нынешнем сезоне.