Пермь, , 13:33 — REGNUM В Пермском крае продлены ограничительные меры, введённые ранее для сдерживания распространения коронавируса. Теперь они действуют до 25 апреля, сообщает пресс-служба губернатора.

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Такое решение было принято с учётом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации. Соответствующие изменения уже внесены в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса.

Ограничения продлили для тех сфер и организаций, деятельность которых подразумевает большое скопление людей, тесный контакт между собравшимися, пребывание клиентов в закрытых маленьких помещениях. В частности, это ночные клубы и другие досуговые и развлекательные заведения. Ограничения также касаются культурно-массовых мероприятий.

В то же время с 1 апреля отменяется режим самоизоляции для пожилых граждан.