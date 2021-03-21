Вашингтон, , 13:28 — REGNUM Федеральный суд США в Техасе признал американского гиганта Apple виновным в нарушении патентных прав Personalized Media. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Лицензионная фирма Personalized Media подала в суд на Apple ещё в 2015 году. В компании посчитали, что сервис Apple iTunes нарушает семь патентов, связанных с управлением цифровыми правами (DRM).

Суд присяжных признал Apple виновной в нарушении прав и обязал компанию выплатить компенсацию Personalized Media в размере около $308,5 млн. В Apple не согласились с решением суда и заявили о намерении подать апелляцию.

«Разбирательства подобные этим, которые инициируют компании, не разрабатывающие и не продающие никакие продукты, замедляют инновации и наносят вред потребителям», — прокомментировали в Apple.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в октябре 2020 года суд в США обязал американскую компанию Apple выплатить организации VirnetX компенсацию в размере $503 млн за нарушение патентных прав.

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