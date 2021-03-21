Екатеринбург, , 13:23 — REGNUM В Свердловской области за 20 марта было обнаружено 157 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Новых 53 случая выявили в Екатеринбурге. Также они зафиксированы ещё во многих муниципалитетах. За весь пандемический период на территории региона выявили уже 81 118 носителей коронавируса.

Выздоровели 74 334 человек. У 294 граждан состояние названо тяжёлым. За последние сутки от COVID-19 подтвердили гибель 12 пациентов, а с начала пандемии уже 2 624.