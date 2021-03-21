Тюмень, , 13:22 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 74 случая заражения коронавирусом. Об этом 21 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 76 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 21 марта коронавирусом заразились 32 960 человек. Выздоровели 31 036 человек, скончались 349 пациентов с COVID-19.