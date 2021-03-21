Белгород, , 13:21 — REGNUM В белгородской области в шахте рудника в поселке Яковлево произошло возгорание проходческого комбайна. Об этом сегодня, 21 марта, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Сообщается, что 10:17 по московскому времени на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о возгорании проходческого комбайна в шахте рудника в поселке Яковлево Белгородской области. Уточняется, что загорелась транспортировочная лента проходческого комбайна.

Прибывшие на место спасатели экстренно эвакуировали из шахты всех горняков — 277 человек. Все они были благополучно подняты на поверхность, никто не пострадал.

Возгорание в шахте находится в стадии ликвидации.