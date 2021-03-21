Ливерпуль, Великобритания, , 13:21 — REGNUM Нидерландский полузащитник футбольного клуба «Ливерпуль» Жоржиньо Вейналдум перейдет в состав команды «Барселона». Об этом 21 марта сообщает The Sunday Times.

Уточняется, что 30-летний футболист перейдет в каталонский клуб на правах свободного агента нынешним летом и в настоящее время он уже согласовал с руководством «Барселоны» условия своего личного контракта, и подписал предварительное соглашение.

Отметим, Жоржиньо Вейналдум играет в составе «Ливерпуля» с 2016 года. В нынешнем сезоне провел в составе своей команды 29 матче в чемпионате Англии и отметился в них двумя забитыми мячами.