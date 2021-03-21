Москва, , 13:17 — REGNUM Вместо губернаторопада теперь, похоже, будет, его жесткая версия — отлов губернаторов. Губернаторов неэффективных и непопулярных, с плохо скрываемым коррупционым шлейфом. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

«В прошлом году во внутриполитическом блоке было много сомнений по поводу выдвижения на новый срок губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. В итоге неэффективный и непопулярный губернатор получил согласование на новый срок и «избрался». А теперь губернатор задержан, и его политическая карьера подходит к своему логичному финалу. С уголовным сроком.

«Ковидный» тренд на сохранение неэффективных губернаторов позволяет купировать краткосрочные риски (обострение внутриэлитной фронды), но в долгосрочной перспективе означает дальнейшую деградацию авторитета власти в регионах.

Это отчетливо видно на примере Белозерцева и таких, как он. Примерно с таким же высоким антирейтингом Морозов (Ульяновская область), Радаев (Саратовская область) и Азаров (Самарская область).

Все они крайне непопулярны: регионы страдают от нерешенных и накапливающихся социально-экономических проблем, а сами губернаторы транслируют дешевую, низкосортную демагогию. Тот же Белозерцев еще пару недель грозился своим подчиненным отнять служебные автомобили и заставить их пешком ходить по улицам Пензы, уборка снега на которых осуществляется неудовлетворительно.

К этому добавляется масштабный и уже плохо скрываемый коррупционный шлейф, ведущий к падению рейтингов доверия власти в регионах.

Дмитрий Михайличенко Вместо губернаторопада теперь, похоже, будет его жесткая версия — отлов губернаторов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был задержан сегодня, 21 марта, по подозрению во взяточничестве.

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Отметим также реакцию главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна («Единая Россия») на задержание Белозерцева:

«Первый задержанный в этом году губернатор. Предполагаю, не последний»

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