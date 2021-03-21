Челябинск, , 13:14 — REGNUM В Челябинской области за 20 марта выявили 139 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе зарегистрировали 55 299 случаев заражения. Выздоровели и выписаны уже 48 541.

Больных COVID-19 насчитывается 4459. За последние сутки в регионе было зафиксировано семь смертей среди пациентов с коронавирусом, из них шестеро скончались именно от COVID-19.