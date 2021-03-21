Манчестер, Великобритания, , 13:17 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» собирается продлить контракт со своим защитником Люком Шоу. Об этом 21 марта сообщает The Mirror.

Уточняется, что тренерский штаб манчестерской команды доволен тем, как играет 25-летний футболист и намеревается предложить ему заключить новое соглашение. При этом отмечается, что в новом контракте заработная плата игрока будет существенно увеличена.

Отметим, в нынешнем сезон Люк Шоу сыграл 25 матчей чемпионата Англии в составе «МЮ» и отметился в них одним забитым голом.