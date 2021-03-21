Екатеринбург, , 13:05 — REGNUM В Екатеринбурге на официальном портале администрации города обнаружили фотографии с рекламной наркотиков и матерными словами. Об этом пишут СМИ.

В частности, Ольга Ардушевская обнаружила такие надписи в фотографиях, приложенных к отчётам квартальных о борьбе с рекламой наркотиков. В разделе «до» изображения оказались не заретушированы. Адвокат посчитала это нарушением и заявила в прокуратуру.

Гражданка просит провести проверку по факту возможного нарушения статьи 6.13 КоАП РФ, предусматривающей наказание за пропаганду наркотических средств. Санкция этой статьи подразумевает крупные штрафы.

Отметим, реакции чиновников мэрии пока нет.