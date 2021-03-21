Москва, , 13:04 — REGNUM «Единая Россия» в ближайшее время рассмотрит вопрос о приостановлении членства в партии подозреваемого во взятке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом заявил замсекретаря Генсовета партии, ответственный секретарь партийной комиссии по этике Евгений Ревенко.

«Вопрос об исключении (из партии) будет зависеть от решения суда», — добавил Ревенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Белозерцев, а также бизнесмен, политик и продюсер Борис Шпигель — глава группы компаний «Биотэк» стали фигурантами уголовного дела, в зависимости от роли каждого они подозреваются в даче взятки и получении взятки.

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По версии следствия, в 2020 году Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников на общую сумму около 31 млн рублей.

Ранее все фигуранты были задержаны, по месту их жительства и работы проведены обыски. В ближайшее время в их отношении будет избрана мера пресечения.

Напомним, Белозерцев возглавляет Пензенскую область с мая 2015 года. В сентябре 2020 года переизбран на новый срок.

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Борис Шпигель является крупным бизнесменом и продюсером. Он бывший тесть и продюсер певца Николая Баскова. Основал компанию «БИОТЭК» в 1991 году. С 2003 по 2013 годы Шпигель представлял Пензенскую область в Совете Федерации. Группа компаний «Биотэк» специализируется на разработке и производстве современных лекарственных средств, а также на оптовой и розничной продаже российский и иностранной фармацевтической продукции. Стоит отметить, что «Биотек» в 2020 году занималась поставками лекарственных средств от коронавирусной инфекции во многие регионы России, а не только в Пензенскую область.