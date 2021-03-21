Москва, 21 марта, 2021, 12:58 — ИА Регнум. «Единая Россия» намерена приостановить членство в партии губернатора Пензенской области Белозерцева, передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Единая Россия

«Членство задержанного ранее губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в «Единой России» будет приостановлено в ближайшее время», — сообщили в партии.

«Вопрос об исключении будет зависеть от решения суда», — заявил замсекретаря генсовета партии, ответственный секретарь партийной комиссии по этике Евгений Ревенко.

В Следственном комитете России подтвердили задержание губернатора Пензенской области Белозерцева. В его отношении возбуждено уголовное дело о взятке на сумму свыше 31 млн рублей.