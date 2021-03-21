Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM В следственном изоляторе №1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, больше известном как «Кресты-2», находившегося под стражей 38-летнего мужчину убил более молодой сокамерник, нанеся ему множественные удары самодельно изготовленным колющим предметом. Возбуждено уголовное дело.

СИЗО Кресты 2 Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 21 марта в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, причинение смерти произошло 20 марта в камере СИЗО-1 в ходе ссоры. Погибший мужчина содержался в «Крестах» по обвинению в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Его убил мужчина, 1987 года рождения, уже осужденный за разбой (приговор в законную силу пока не вступил).

Теперь в отношении него возбуждено новое уголовное дело по части 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. «В ходе расследования уголовного дела будут выяснены причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — пообещали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.