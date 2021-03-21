Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM В рамках акции «Народный контроль» генеральный директор АО «Ростовводоканал» Алексей Тейге выпил стакан воды из-под крана. Однако пользователи социальных сетей не оценили его оригинальность.

Участники акции посетили водозаборные сооружения, где работает установка по дозированию активированного древесного угля, станцию ультрафиолетового обеззараживания, лабораторию, сотрудники которой контролируют качество воды каждый час.

«Это отлично. Героизм зашкаливает. Вода когда вонять перестанет? Когда прекратится эта вонь?» — написала одна из подписчиц «Ростовводоканала» в Instagram.

Одна из пользователей социальных сетей пригласила сотрудников попробовать воду «с масляным осадком и грязью» из-под крана у неё дома.

«Ужасное качество воды из-под крана, пить невозможно. Фильтры перед системой обратного осмоса приходится менять в два раза чаще, чем написано в инструкции. Количество отложений в них впечатляет», — отметил ещё один интернет-пользователь.

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