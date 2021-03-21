Колпино, Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM В посёлке Понтонный Колпинского района Санкт-Петербурга совершено убийство несовершеннолетнего юноши. По подозрению в этом преступлении задержан 21-летний молодой человек. Мотивы и обстоятельства преступления выясняются, возбуждено уголовное дело.

Как рассказали 21 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщение о драке в посёлке поступило в полицию ночью 20 марта от 17-летнего подростка. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили с ножевым ранением в области сердца 16-летнего уроженца Колпино, который скончался до прибытия скорой помощи.

«По горячим следам сотрудниками уголовного розыска в г. Колпино по подозрению в совершению данного преступления были задержан 21-летний молодой человек, который и нанес ножевое ранение потерпевшему», — отметили в пресс-службе Главка.

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу по факту преступления возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). По версии следствия, обвиняемый, местный житель 1999 года рождения, в ночь на 20 марта в ходе ссоры с 16-летним подростком нанес ему смертельное ножевое ранение. «Решается вопрос об аресте обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.