Москва, , 12:31 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который был задержан сегодня, 21 марта, правоохранительными органами, подозревается во взяточничестве. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она рассказала, что в отношении Белозерцева и еще ряда лиц, было возбуждено уголовное дело по статьям 290 УК РФ («Получение взятки») и 291 УК РФ («Дача взятки»).

В рамках уголовного дела также задержан глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель. По версии следствия, Шпигель давал Белозерцеву взятки на общую сумму не менее 31 млн рублей. Подельниками Шпигеля были его супруга, а также директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. За взятки белозерцев обещал поддержку при заключении государственных контрактов на закупку лекарственных средств и медицинских изделий для Пензенской области.

Обыски были произведены у Белозерцева, Шпигеля и других фигурантов дела. Вскоре им будут предъявлены обвинения. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте фигурантов, в том числе и губернатора Белозерцева. Всего в рамках данного уголовного дела задержаны шесть человек.

Напомним, что группа компаний «Биотэк» специализируется на разработке и производстве современных лекарственных средств, а также на оптовой и розничной продаже российский и иностранной фармацевтической продукции. Стоит отметить, что «Биотек» в 2020 году занималась поставками лекарственных средств от коронавирусной инфекции во многие регионы России, а не только в Пензенскую область. При этом отмечалось, что цены при заключении госконтрактов на поставку этих лекарств крайне завышены.