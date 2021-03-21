Ростов-на-Дону, , 12:30 — REGNUM В Ростове-на-Дону у поликлиники в микрорайоне «Суворовский» до конца марта появится пешеходный переход. Нанести разметку «зебра» согласился застройщик, в чьей собственности находится участок транспортной артерии, сообщил в Instagram сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

«Построенный участок дороги по переулку Белоусова на сегодняшний день не является муниципальной собственностью. Поэтому работы по обустройству пешеходного перехода городскими властями были невозможны. Однако, учитывая многочисленные просьбы жителей микрорайона, администрация города договорилась с застройщиком обустроить пешеходный переход», — пояснил градоначальник.

ИА REGNUM сообщало, что ранее в Ростове-на-Дону был утверждён план развития микрорайона «Суворовский». За счёт средств городского бюджета и застройщика будет построено несколько социальных объектов, в том числе школы и детские сады, появится транспортная артерия.

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