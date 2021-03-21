Вулвергемптон, Великобритания, , 12:32 — REGNUM Португальский нападающий футбольного клуба «Вулверхэмптон» Педро Нету может стать игроком команды «Манчестер Юнайтед». Об этом 21 марта сообщает The Sun.

По информации источника, 21-летний футболист является для манчестерского клуба одной из приоритетных целей во время летнего трансферного окна. Также уточняется, что сделка по приобретению игрока может обойтись «МЮ» в €50 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Педро Нету сыграл в составе «МЮ» в 29 матчах в чемпионате Англии, отметившись в них пятью голами.