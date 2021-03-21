Ереван, , 12:32 — REGNUM В Армении за сутки подтвердили 586 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 21 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Всего в республике зарегистрировали 183 713 случаев заражения, 168 289 инфицированных выздоровели (312 человек за сутки), 3348 — скончались (за сутки скончались 16 человек).

«В настоящее время лечение… проходят 11 219 пациентов. Всего было проведено 804 602 теста», — уточнили в минздраве, добавив, что за последние сутки провели 4965 тестирований.

В минувшие сутки зарегистрировали два случая смерти пациентов, переболевших COVID-19, но умерших в результате наличия иных заболеваний. Всего в Армении зарегистрировали 857 подобных случаев смерти.

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Напомним, в предыдущие сутки в Армении выявили 1071 случай заражения коронавирусной инфекцией.