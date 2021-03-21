Ростов-на-Дону, , 12:22 — REGNUM В Ростовской области за весь период прививочной кампании от COVID-19 оба компонента вакцины получили 70,6 тыс. добровольцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 марта.

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«На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 108 419 человек, за сутки — 54. Из них завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 70 600 человек, за сутки — 767», — уточнили власти.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области осталось менее тысячи доз вакцины. Поставка очередной партии планировалась до 21 марта. На Дон должны было поступить 23 тысячи доз вакцины от COVID-19.

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