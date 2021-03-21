Красноярск, , 12:32 — REGNUM Российский сноубордист Игорь Тараканов стал обладателем бронзовой награды в дисциплине «биг-эйр» на чемпионате мира (ЧМ) по фристайлу и сноуборду среди юниоров, проходящем в Красноярске. Об этом 21 марта сообщает корреспондент ИА Рег.

В своих лучших двух их трех финальных попыток Тараканов смог набрать 155,00 балла.

При этом первое место у представителя Японии Тайга Хасегавы (173,25), второе — у Моритца Бройя из Германии (167,25).

У женщин в аналогичных соревнованиях победительницей также стала японская спортсменка Юра Мурасе (169,75). Второе место еще у одно представительницы страны Восходящего солнца — Чихиро Эдамацу (162,00), третье — у Эви Поппе из Бельгии (158,00). Лучшей из российских спортсменок стала Варвара Романова, занявшая четвертое место (154,50).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Российская фристайлистка Ксения Орлова стала обладательницей золотой награды в дисциплине «слоупстайл» на юниорском чемпионате мира (ЧМ) по фристайлу и сноуборду.