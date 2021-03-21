Москва, , 12:19 — REGNUM Первое место по прослушиваниям в сервисе аудиокниг Storytel среди всех поэтов мира занимает Александр Пушкин. Об этом представители сервиса сообщили РИА Новости.

Ко Всемирному дню поэзии, учреждённому ЮНЕСКО и отмечаемому 21 марта, сотрудники Storytel определили самых прослушиваемых поэтов. Лидером по прослушиваниям как в России, так и в общем по сервису, стал Александр Пушкин.

В десятку лидеров по прослушиваниям в России также вошли Александр Грибоедов, Сергей Есенин, Михаил Лермонтов, Вера Полозкова, Борис Пастернак, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Корней Чуковский и Владимир Маяковский. Среди зарубежных поэтов самыми популярными в России являются Данте Алигьери, Гомер, Уильям Шекспир, Джон Мильтон и Омар Хайям.

В Storytel отметили, что Россия заняла первое место в мире по прослушиванию поэзии среди 20 стран, в которых доступен сервис. Также поэзию активно слушают в Швеции, Дании, Нидерландах и Индии.

Сервис Storytel разработан одноимённой шведской компанией. Мировая аудитория сервиса в 2020 году превысила 1 млн абонентов.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 20 марта были объявлены лауреаты премий Российского союза писателей «Поэт года» и «Писатель года».

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