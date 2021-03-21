Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM В Ростовской области рассмотрят ряд предложений по смягчению карантинных мер. Об этом на своей странице в Instagram сообщил донской губернатор Василий Голубев.

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«Есть предложения по очередным смягчениям, внимательно следим за эпидситуацией, исходя из этого и будем принимать решение. Здесь главное, как на любой непростой дистанции, не переоценить возможности, сделав неосторожное движение, и второпях не наделать ошибок», — написал глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что ранее донскому губернатору поступило предложение увеличить заполняемость зрительных залов в театрах и клубах, принять в оздоровительные лагеря детей из других субъектов России.

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