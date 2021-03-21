Элиста, , 12:11 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 21 марта.

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На лечении в ковидных госпиталях находятся 347 пациентов, из них состояние 15 человек врачи оценивают как тяжёлое. Семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции остаётся 1 921 житель республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 19 729 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 18 869 человек. 308 пациентов не смогли победить COVID-19.

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