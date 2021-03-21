Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM Генеральный директор крупной петербургской строительной компании «Петрострой», 47-летний Дмитрий Ипатов задержан сотрудниками полиции в аэропорту «Пулково», откуда он вместе с семьёй собирался вылететь на Занзибар. В ближайшее время суд изберёт Ипатову меру пресечения. Об этом 21 марта сообщило издание «Фонтанка».

В отношении компании «Петрострой» расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере с использование средств дольщиков жилого комплекса «Ломоносов» в одноимённом пригороде Петербурга. «Часть денежных средств, привлеченных для строительства жилого комплекса, использованы застройщиком на иные цели. Гражданам причинен ущерб на сумму свыше 920 млн рублей», — говорилось в сообщении от 4 марта на официальном сайте прокуратуры Санкт-Петербурга.

Через несколько дней, 16 марта, стало известно о возбуждении новых уголовных дел, связанных со строительством той же компанией жилых комплексов «Северный вальс», «Чистый ручей», «Материк» в Петербургском регионе. По данным СМИ, общий ущерб может достигать 5 млрд рублей.

В то же время в самом «Петрострое» категорически отрицают факт каких-либо преступных действий в отношении денежных средств дольщиков. «Руководство ООО «Петрострой» не согласно с возбуждением уголовного дела: строительство данных объектов ведется, готовность некоторых корпусов уже достигла 95%. С дольщиками поддерживается коммуникация», — заявила 16 марта пресс-служба ООО «Петрострой».

По информации «Фонтанки», Дмитрия Ипатова задержали в ночь на 20 марта по уголовному делу, возбужденному Главным следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти по статье 200.3 УК РФ — «Привлечение денежных средств граждан в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургский застройщик отрицает нанесение ущерба дольщикам ЖК «Ломоносов»