Лондон, , 12:31 — REGNUM Колумбийский защитник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» Давинсон Санчес может перейти из английского чемпионата в испанский. Об этом 21 марта сообщает издание TeamTalk.

Уточняется, что 24-летний футболист попал в сферу интересов команды «Севилья», которая видит в игроке замену своему французскому защитнику Жюлю Кунде.

При этом подчеркивается, что в «Севилье» готовы вести работу по трансферу колумбийца только в случае, если француз в летнее трансферное окно покинет свой нынешний клуб.

Отметим, в нынешнем сезоне Давинсон Санчес сыграл в составе «Тоттенхэма» в общей сложности в 22 матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.