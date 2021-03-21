Ростов-на-Дону, , 12:06 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано десять летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 марта.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались шесть женщин в возрасте от 52 до 92 лет и четверо мужчин в возрасте от 55 до 80 лет. Все ковид-пациенты имели ряд хронических заболеваний.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 3 400 жителей Ростовской области.

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