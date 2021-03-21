Киев, , 12:11 — REGNUM Скандальная украинская писательница Лариса Ницой заявила, что русскоговорящие жители Украины подвергают дискриминации украиноязычных. Об этом писатель рассказала в эфире программы «Лютая украинизация» на канале «4 канал».

«Мы все подвергаемся дискриминации. Каждый день, каждый час украинцы подвергаются дискриминации. И негры стали афроамериканцами и тоже стали господствовать на своем материке тогда, когда подняли вопрос своей дискриминации и когда начали эту дискриминацию устранять. Мы, украинцы, станем господствовать на своей земле только тогда, когда мы скажем, что языковые конфликты это не хотели наши… потому, что это яркое проявление дискриминации украинского народа на своей земле. Как только мы поднимем этот вопрос как дискриминацию, как только мы устраним эту дискриминацию и как только прекратят политики манипулировать на вопросе штрафов (отмена или отсрочка штрафов за неиспользование государственного (украинского) языка в сфере обслуживания — ИА REGNUM)», — добавила она.

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Штрафы за нарушение языкового закона, по ее словам, являются не только «наказанием» русскоязычных жителей страны, но и своеобразным рычагом воздействия на них.

«Но штрафы это не только наказание русскоговорящих. Штрафы — это как раз есть тот рычаг, которым мы, украиноязычные, обеспечиваем себя от дискриминации. Русскоговорящие, боясь штрафов, могут нас не дискриминировать», — добавила она.

Напомним, на Украине с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания обязана была перейти на украинский язык. В будущем за нарушение данного предписания буду налагаться штрафы. Отметим, для миллионов жителей Украины, в частности восточных и южных областей, родным языком является русский.

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