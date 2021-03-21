Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили на два носителя коронавируса больше, чем днём ранее. Положительный результат теста получили 243 человека, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 21 марта.

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Новые случаи заражения зарегистрированы в 42 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (101), Новочеркасске и Таганроге (по девять). 25,5% заразившихся — люди старше 66 лет, 6,2% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 78 432 человек.

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