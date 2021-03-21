Белгород, , 13:25 — REGNUM Сообщение о загорании проходческого комбайна в шахте рудника в посёлке Яковлево Белгородской области поступило спасателям 21 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС. Проводится эвакуация работников.

К месту пожара направлены два отделения военизированной горноспасательной части, дежурные караулы пяти пожарно-спасательных частей. Горит транспортировочная лента проходческого комбайна. Работников рудника эвакуируют.

По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены 52 человека и 16 единиц техники.