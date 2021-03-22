22 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Артём Дубровский, , 13:00 — REGNUM Графический роман «Девочка в Гималаях» от британского иллюстратора Давида Иисуса Виньолли добрался до российских прилавков усилиями московского издательства «МИФ» только в 2021 году — спустя три года после оригинальной «премьеры». Это симпатичная, интригующая и очень понятная сказка для тех, кто любит изучать неизведанные волшебные миры и наслаждаться особенностями незнакомой культуры. Сможет ли она тягаться с собратьями по жанру или претендовать на звание «обязательного к покупке» комикса — здесь всё не так однозначно.

«Девочка в Гималаях» Иван Шилов ©ИА REGNUM

На далёких гималайских вершинах расположено Убежище — место вдали от любопытных человеческих глаз, служащее домом для разношёрстного волшебного народца: духов, природных элементалей и даже богов. Местные жители веками существуют в мире и гармонии, придерживаясь одного лишь главного правила — «Людям вход воспрещен». Однако всё меняется, когда боги Прасад и Васу (собственно, центральные персонажи этой истории) берут под свою опеку маленькую девочку-сироту Виджаю. Которой, как это часто бывает в такого рода историях, предстоит стать связующим звеном между двумя мирами: человеческим и волшебным.

Иллюстрация из комикса «Девочка в Гималаях» Иллюстрация из комикса «Девочка в Гималаях»

С первых же страниц «Девочка в Гималаях» приковывает внимание читателя стильной минималистичной рисовкой и необычными цветовыми решениями — все страницы комикса словно пропустили через фильтр сепии. От этого создаётся ощущение внутреннего уюта и общей «теплоты» происходящего. Что, пожалуй, как нельзя лучше подходит для истории про единение с природой и поиски собственной человечности.

Другой интересный аспект комикса — это местный сеттинг, мир «Девочки в Гималаях». Не так часто в массовой культуре нам встречаются произведения, пропитанные культурой и верованиями сразу нескольких азиатских народов — в частности, Китая, Индии и Непала. Из недавнего можно вспомнить разве что «Райю и последнего дракона», а задолго до него культовую «Легенду об Аанге». Изучать Убежище вместе с Виджаей интересно, а его жители радуют причудливым дизайном и необычным происхождением — миксом из фантазии автора и древних индуистских образов.

В остальном же «Девочка в Гималаях» — это очевидная, неспешная и, пожалуй, излишне прямолинейная притча о том, что не стоит вешать на людей ярлыки, и о том, как важно помнить о ценности окружающего нас мира. Центральная мораль истории подаётся в лоб, а каждый эпизод с участием Виджаи и её наставников напоминает скорее нравоучение, чем приключение маленькой девочки в неизведанном волшебном мире. Люди здесь изначально плохие, потому что жажда наживы постоянно толкает их на уничтожение всего живого. Жители Убежища изначально хорошие, потому что чтят природу и стремятся к гармонии и миру. А Виджая, конечно же, избранная, из-за чего её до конца не принимает ни человеческий род, ни волшебный. И даже к самому концу романа этот расклад сил нисколько не изменится.

Персонажи «Девочки в Гималаях» получились одномерными и такими же прямолинейными, как и сюжетная составляющая. Прасад — добрый и мудрый наставник, который всегда верит в свою подопечную и даже не допускает мыслей о её неправоте. Васу — серьёзный и недоверчивый опекун, который пытается держать девочку на расстоянии и, очевидно, к концу истории проникается к ней симпатией. А антагонисты-люди — просто злые и коварные, потому что главным героям нужна хоть какая-то противодействующая сила. В сюжете «Девочки в Гималаях» человеческое помешательство на уничтожении всего и вся обусловлено присутствием мистической «Иллюзии» — тёмной материи, пробуждающей в живых существах плохие мысли и стремления. Однако даже такая форма подачи не заставляет хоть как-то проникнуться историей. Просто это ещё одно произведение, которые тычет читателей носом в очевидное «планету нужно беречь».

Иллюстрация из комикса «Девочка в Гималаях» Иллюстрация из комикса «Девочка в Гималаях»

Стоит отметить, что «Девочка в Гималаях» — это дебютная работа Виньолли, поэтому автору простительны неточности и вторичность. Он создал интригующий мир, наполнил его интересными (с точки зрения визуальной стилистики) персонажами и щедро приправил всё это не самой изящной моралью. На выходе комикс оставляет после себя крайне двоякое впечатление. С одной стороны, он действительно удивляет ощущением новизны от самой идеи существования местного мира на фоне живописных горных пейзажей. С другой стороны, он регулярно создаёт навязчивое ощущение дежа-вю — словно отдельные эпизоды, героев и даже целые диалоги ты уже видел в другом, куда более удачном произведении.

Иллюстрация из комикса «Девочка в Гималаях» Иллюстрация из комикса «Девочка в Гималаях»

То же самое касается и Виджаи, главной героини романа. На первых страницах ты радуешься тому, что протагонистом такой истории стала маленькая тибетская девчушка — ждёшь от неё поступков, хоть как-то продиктованных культурными особенностями и традициями её народа. А по факту получаешь очередную «принцессу» современного Диснея: смелую, самостоятельную, воинственную и пытающуюся сбежать от обязательных «девчачьих» элементов. В начале комикса даже есть сцена, где её пытаются научить этикету и одеть в красивое платье, а она предпочитает резвиться в лесу и дружить с дикими духами — ничего не напоминает?

«Девочку в Гималаях» стоит советовать к прочтению детям, для которых местная история и мораль не покажутся настолько очевидными и вторичными. Это симпатичный, уютный и очень добрый комикс, но столь же бесхитростный, сколько приятный на вид. Взрослый же читатель с лёгкостью найдёт для себя множество историй-аналогов, которые смогут порадовать и глубиной проработки мира, и объёмными персонажами, и более изящным высказыванием о необходимости стремится к миру и гармонии.

Читайте ранее в этом сюжете: «Зона: Тайны Чернобыля» страшно затягивает. Если получится уйти живым