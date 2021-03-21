Посёлок городского типа Звездный городок, Московская область, , 11:51 — REGNUM Члены экипажа следующей долговременной экспедиции на Международную космическую станцию успешно прошли первый этап экзаменационных тренировок. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Основной экипаж экспедиции МКС-65 в составе российских космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта США Марка Ванде Хая сдавал экзамен на тренажёре пилотируемого корабля «Союз МС» в Центре подготовки космонавтов. В ходе тренировки космонавты не только выполнили все штатные операции, но также отработали действия в экстренных случаях.

Экипаж МКС-65 отработал несколько нештатных ситуаций, включая отказ автоматики системы терморегулирования и отказ системы сближения на дальности 20 метров. Дублирующий экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова, Олега Артемьева и астронавта США Энн МакКлейн отработал действия в случае отсутствия связи между российским и американским сегментами МКС.

«Оба экипажа получили от экзаменаторов «пятёрки», успешно справившись со всеми нештатными ситуациями», — отметили в Роскосмосе.

Экипаж МКС-65 отправится на МКС на корабле «Союз МС-18». Старт назначен на 9 апреля.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в марте в Роскосмосе объявили о включении в состав экипажа корабля «Союз МС-18» астронавта США Марка Ванде Хая по просьбе американской стороны.

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