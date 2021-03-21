Белгород, , 12:01 — REGNUM В Белгородской области 21 марта подтверждены 90 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки. Скончались ещё два пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области выявлены 33 411 носителей коронавируса. Завершили лечение выздоровлением 31 093 человека, из них 34 — выписаны за сутки.

От осложнений на фоне инфекции в регионе скончались 533 пациента.