Рязань, , 11:48 — REGNUM Ещё 60 новых носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 21 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на одного человека больше, чем за предыдущие стуки. Выписан после лечения 51 пациент.

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С начала пандемии в Рязанской области подтверждены 25 757 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 10 871 человек. Выздоровели 23 819 жителей региона.

В лечебных учреждениях находится 261 пациент с COVID-19, из них 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.